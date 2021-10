Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii publici din orasul New York vor fi obligati sa se vaccineze impotriva COVID-19 pana la sfarsitul saptamanii viitoare sau, in caz contrar, vor fi trimisi in concediu fara plata, a declarat miercuri Bill de Blasio, primarul orasului cu cel mai mare numar de locuitori

- Angajatii publici din orasul New York vor fi obligati sa se vaccineze impotriva COVID-19 pana la sfarsitul saptamanii viitoare sau, in caz contrar, vor fi trimisi in concediu fara plata, a declarat miercuri Bill de Blasio, primarul orasului cu cel mai mare numar de locuitori din SUA, relateaza Reuters.…

- Primarul orașului New York, Bill de Blasio, a anunțat miercuri ca vaccinarea anti-COVID-19 devine obligatorie pentru toti angajatii publici, o mișcare care ar putea escalada tensiunile cu sindicatele.

- Angajatii publici din orasul New York vor fi obligati sa se vaccineze impotriva COVID-19 pana la sfarsitul saptamanii viitoare sau, in caz contrar, vor fi trimisi in concediu fara plata, a anuntat miercuri Bill de Blasio, primarul orasului cu cel mai mare numar de locuitori din SUA, informeaza Agerpres…

- Angajatii publici din orasul New York vor fi obligati sa se vaccineze impotriva COVID-19 pana la sfarsitul saptamanii viitoare. In caz contrar, vor fi trimisi in concediu fara plata. Anunțul a fost facut de primarul Bill de Blasio, citat de Reuters.

- Angajatii publici din orasul New York vor fi obligati sa se vaccineze impotriva COVID-19 pana la sfarsitul saptamanii viitoare sau, in caz contrar, vor fi trimisi in concediu fara plata, a declarat miercuri Bill de Blasio, primarul orasului cu cel mai mare numar de locuitori din SUA, relateaza Reuters.

- Functionarii publici vor primi 500 de dolari la imunizarea cu prima doza de vaccin anti-COVID intr-o locatie administrata de municipalitate pana vineri, 29 octombrie, la ora 17:00, relateaza Reuters.Dupa aceasta data, angajatii vor fi obligati sa prezinte dovada imunizarii cu cel putin o doza de vaccin,…

- Angajatii publici din orasul New York vor fi obligati sa se vaccineze impotriva COVID-19 pana la sfarsitul saptamanii viitoare sau, in caz contrar, vor fi trimisi in concediu fara plata, a declarat miercuri Bill de Blasio, primarul orasului cu cel mai mare numar de locuitori din SUA, relateaza Reuters.…