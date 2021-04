Vaccinarea anti-covid cu serul AstraZeneca Vaccinarea anti-covid cu serul AstraZeneca Persoanele care s-au vaccinat anti-covid cu serul AstraZeneca si au dezvoltat evenimente trombotice dupa prima doza nu vor mai face rapelul cu acelasi tip de vaccin - au anuntat miercuri seara autoritatile din România. Decizia a fost luata dupa ce Agentia Europeana a Medicamentului a confirmat, din nou, ca beneficiile aduse de vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de AstraZeneca sunt mult mai importante decât riscurile. Directoarea Agentiei, Emer Cooke, a subliniat ca serul este foarte eficient si salveaza vieti, însa… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

