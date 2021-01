Stiri pe aceeasi tema

- La spitalul Colentina din București, condus de catre medicul argeșean Remus Mihalcea – proaspat ales deputat din partea PSD Argeș – este focar de COVID-19, mai mulți medici fiind infectați cu SARS-CoV-2, inclusiv directorul medical, dr. Victor Cauni, șeful secției de Urologie. Nu mai puțin de 9 angajați…

- Primele doze de vaccin anti-COVID ar putea ajunge si in Romania la finalul acestui an. Trei firme au anuntat ca vaccinul impotriva Covid-19 este in faza a treia de testare si se dovedeste a fi eficient. Printre primii care vor fi imunizati vor fi medicii, numai ca pana acum nu se știe cati dintre angajatii…

- Autoritațile se pregatesc pentru vaccinarea impotriva Covid-19, dar se pare ca inclusiv medicii se afla printre cei care refuza vaccinarea. Citește și: Alexandru Rafila explica ce efecte secundare ar putea avea vaccinul impotriva Covid-19 Aproape 1.400 de persoane lucreaza de exemplu…

- Președintele Klaus Johannis a anunțat ca Romania va primi, ca … Post-ul Romania va primi 10,7 milioane de doze de vaccin anti-Covid. Cand va incepe vaccinarea populației apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Medicul Ioana Simion, sef sectie ATI 2 la Spitalul Colentina, spune ca a ajuns sa viseze noaptea pacientii COVID. "Suntem epuizati si fizic si psihic, avem stari de leșin, amețeli, nu stim cum sa mai facem fata", spune Ioana Simion, conform Observatornews.Romania a inregistrat un nou record negativ,…

- Șefa a Unitații de Primiri Urgențe de la Spitalul Municipal Fetești a murit dupa ce s-a infectat cu Covid-19. Femeia avea doar 48 de ani și nu avea alte boli. In urma cu doua saptamani medicul a fost internat la Spitalul Colentina din București. Starea femeii la acel moment nu era foarte buna. Ulterior…

- Comisia Europeana, recomandari pentru vaccinarea impotriva coronavirusului. Cine ar trebui sa aiba prioritate. Comisia Europeana a prezentat astazi principalele elemente care trebuie luate in considerare de catre statele membre pentru strategiile lor de vaccinare impotriva COVID-19, atunci cand va fi…

- Șeful sectiei de Urologie de la spitalul Colentina, medicul Victor Cauni, a declarat ca a avut pacienți care au afirmat ca ar fi gata sa se infecteze cu noul coronavirus, numai sa ii poata opera de afecțiunile de care sufera, noteaza Antena 3.Victor Cauni s-a aratat ingrijorat de soarta pacienților,…