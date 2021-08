Stiri pe aceeasi tema

- Japonia a anuntat joi suspendarea utilizarii a 1,63 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 produse de compania americana Moderna, dupa semnalarea prezentei unor impuritati in trei loturi distribuite in tara, relateaza AFP. Grupul farmaceutic nipon Takeda, care importa si distribuie in Japonia…

- „A aparut in Peru (varianta Lambda, n.r.), unde peste 80% din imbolnaviri in prezent sunt cu aceasta varianta virala, dar ea a mai fost identificata și in alte țari. Chile, Columbia, Argentina au raportat astfel de cazuri. In America sunt doar 44 de pacienți confirmați cu aceasta varianta virala Lambda,…

- Potrivit datelor furnizate de CNCAV, rata de vaccinare impotriva Covid-19 in Timisoara a ajuns la 34,50%. Daca avem insa in vedere ca, in urma cu o luna, rata de vaccinare in Timisoara era de 33,11%, rezulta un ritm al imunizarii extrem de scazut. Rata cea mai mica in Timis este la Pietroasa – 3,40%!…

- Permisul sanitar - test COVID-19 negativ recent, dovada vaccinarii sau certificatul medical de trecere prin boala - a intrat in vigoare pe 21 iulie și este necesar pentru accesul in spatiile de recreere si de cultura, unde care exista peste 50 de persoane.Dupa șase zile de dezbateri aprinse, deputații…

- Președintele SUA, Joe Biden, iși stabilize obiectivul ca 70% din populația adulta sa fie vaccinata impotriva Covid-19 pana la sarbatoarea naționala din 4 iulie. Socoteala de acasa nu s-a potrivit insa cu cea din targ iar numarul de cazuri și spitalizari explodeaza din cauza variantei Delta. Statele…

- EMA anunța ca caccinarea cu doua doze de ser impotriva Covid-19 este indispensabila in protectia impotriva variantei indiene (delta) a SARS-CoV-2. Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) indeamna statele membre UE sa-si accelereze programul vaccinarii. „Date preliminare sugereaza ca doua doze de vaccin…

- Adrian Marinescu, medic la Institutul Matei Bals, explica la ce perioada de timp ar putea fi facuta a treia doza de vaccin anti-Covid și ce efecte adverse ar putea aparea in urma administrarii. „Companiile producatoare de vaccin și-au luat in calcul un update al vaccinului, nu inseamna ca-l și folosim…

- Dupa un an in care vacanțele au ramas doar un plan, vara aceasta aduce din nou „o revenire la normalitate”, inclusiv la concedii și calatorii. In multe țari europene, restricțiile au fost parțial anulate și turiștii sunt deja așteptați. Sunt și destinații exotice, mai indepartate, care și-au deschis…