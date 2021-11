Stiri pe aceeasi tema

- Adolescenta de 17 ani din Cluj vaccinata cu serul Johnson&Johnson a primit certificat de vaccinare. Anterior, angajații centrului ii comunicasera fetei ca nu ii pot elibera adeverința pentru ca acest vaccin este destinat doar persoanelor care au peste 18 ani.

- O fata de 17 ani a fost vaccinata din greșeala cu serul produs de Johnson&Johnson, la un centru de vaccinare din Cluj. ”M-am dus luni la centrul de vaccinare de la Colegiul Tehnic Anghel Saligny. Am completat cererea și nu mi-a cerut varsta, numai CNP -ul și datele de pe buletin (adresa, nume). M-am…

- Locuitorii municipiului Sacele care s-au vaccinat cu serul Johnson&Johnson iși pot ridica tichetele de masa. Sacelenii care s-au vaccinat anti-COVID cu serul Johnson&Johnson in perioada 3 septembrie – 27 septembrie 2021 iși pot ridica tichetele de masa. Voucherele in valoare de 100 lei (sub forma a…

- Directorul Spitalului Judetean de Urgenta din Slobozia, Liviu Patrichi, afirma ca unitatea medicala are un aflux foarte mare de pacienti cu COVID, iar peste 92-95% dintre acestia sunt nevaccinati si ajung la spital dupa multe zile de stat acasa. "De 7-10 zile nu mai avem locuri pentru pacientii COVID…

- Mai mulți pacienți COVID internați la Terapie Intensiva la Spitalul Clinic Județean de Urgența din Sibiu au marturisit in fața medicilor ca au certificate de vaccinare, deși nu s-au inoculat. Unul dintre aceștia, un pacient tanar, a decedat in cele din urma, in ciuda eforturilor doctorilor, a declarat…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, anunța ca Romania urmeaza sa suplimenteze numarul paturilor de ATI pentru pacienții Covid-19. Cele mai multe o sa fie in Capitala, iar județul Ilfov iși va transforma Spitalul Județean in unitate speciala Covid-19. Decizia Executivului vine dupa ce numarul de cazuri…

- Situatie ingrijoratoare la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Craiova, unde paturile de terapie intensiva din sectorul Covid se umplu pe zi ce trece. Marti, 15 locuri din 20 erau deja ocupate, in conditiile in care in urma cu doua saptamani unitatea medicala a revenit la numarul maxim de…

- Potrivit Direcției de Sanatate Publica (DSP) Galați, in ultimele zile au fost ocupate toate cele noua paturi din cadrul Secției Anestezie Terapie Intensiva (ATI) – Covid-19 de la Spitalul Clinic Județean de Urgența din Galați, toți pacienții internați fiind in stare grava din cauza complicațiilor severe…