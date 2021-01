Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul campaniei de imunizare in masa a populației din Romania arata ca un procent de 67,5 dintre persoanele incadrate in prima etapa (persoane care lucreaza in sistemul medical) s-au vaccinat impotriva coronavirusului. In continuare sunt 42.765 de persoane care lucreaza in sistemul medical care așteapta…

- Din data de 15 ianuarie a.c., va incepe activitatea de vaccinare pentru categoriile de persoane din etapa a II-a, care se va derula in același timp cu vaccinarea categoriilor aflate in prima etapa. Citește și 14.000 de doze de vaccin Moderna au ajuns in Romania „Conform Strategiei de vaccinare impotriva…

- Campania de vaccinare anti-COVID continua in țara noastra Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița. FOTO: facebook.com/RO-Vaccinare. Campania de vaccinare anti-COVID continua în țara noastra, ieri fiind imunizați alți 16.300 de angajați din sistemul medical. …

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, a anuntat ca incepand cu 15 ianuarie incepe etapa a doua de vaccinare, care se adreseaza persoanelor peste 60 de ani sau cu boli cronice si celor care deservesc activitati esentiale. The post Incepe a doua etapa de vaccinare…

- Prima etapa de vaccinare impotriva raspandirii COVID-19 inseamna imunizarea personalului medical din cele 23 de centre de vaccinare din sistemul medical public și privat stabilite anterior in județul Iași, precum și personalul care deservește activitați critice (de la aparare, ordine publica, transporturi,…

- Activitatea de vaccinare anti-Covid pentru Etapa I se extinde pe tot teritoriul Romaniei. Astfel, incepand de luni se deschid aproape toate centrele de vaccinare din țara unde sunt vaccinate cadrele medicale.

