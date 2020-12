Stiri pe aceeasi tema

- In județul Alba vor fi amenajate 22 de centre de vaccinare a populatiei impotriva COVID-19, au declarat pentru alba24.ro, surse apropiate Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. Mai exact, 8 centre vor fi amenajate in unitați medicale, iar 14 in sali de sport din județ. Centrele din unitațile…

- Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19 pentru perioada 19.11.2020 – 02.12.2020, la nivelul tuturor unitaților administrativ–teritoriale din județ, transmisa Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Alba de catre Direcția de Sanatate Publica Alba. In temeiul: Legii nr. 136/2020…

- Ziarul Unirea DOCUMENT| Noi restricții pentru 9 localitați care intra in scenariul roșu și alte 3 in cel galben. Hotararea CJSU Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19 pentru perioada 06-19.11.2020, la nivelul tuturor unitaților administrativ–teritoriale din județ, transmisa Comitetului…

- Ziarul Unirea DOCUMENT| Noi masuri de restricție pentru 12 localitați din județul Alba, pentru diminuarea impactului COVID-19. Hotararea CJSU Alba Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19 pentru perioada 02-15.11.2020, la nivelul tuturor unitaților administrativ–teritoriale din județ,…

- Ziarul Unirea LIVE VIDEO| Raed Arafat, declarații despre situația pandemiei de COVID-19 in județul Alba, dupa ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Secretarul de Stat, Raed Arafat, face la aceasta ora declarații de presa, dupa ce a participat, de la ora 16.00 la sedința a Comitetului…

- Ziarul Unirea DOCUMENT| Hotararea 53 a CJSU Alba, text integral, privind stabilirea unor masuri de combatere a COVID-19, pentru 10 localitați Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de Covid–19 pentru perioada 18 -31.10.2020, la nivelul tuturor unitaților administrativ–teritoriale din județ,…

- Luand in dezbatere scenariile de funcționare ale unitaților de invațamant din județul Alba, propuse de catre consiliile de administrație ale instituțiilor școlare preuniversitare, pentru perioada 26-30.10.2020, avizate și inaintate Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Alba de catre Inspectoratului…

- Din fericire, Buzaul nu se regasește in lista județelor in care va fi nevoie sa se aplice aceste restricții, ultima raportare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența indicand ca nu exista localitați in care rata de infectare cu noul coronavirus sa depașeasca acest prag. Comitetul Național…