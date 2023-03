Văcarii români au ajuns să arunce laptele pe câmp. „Nici gratis nu-l ia nimeni” Circa 100 de crescatori de vaci din Salaj și Maramureș s-au strans, miercuri, in comuna Surduc din Salaj, unde au varsat cateva tone de lapte in semn de protest fața de situația dificila in care se afla sectorul zootehnic. Nu doar ca prețul de achiziție al laptelui s-a prabușit, ci se inchid tot mai multe centre de colectare, dupa ce procesatorii cumpara tot mai puțin din Romania. Fermierii din Ardeal sunt disperați de-a dreptul, pentru ca nu mai au cumparatori și ameninta chiar cu abandonul productiei. „Nici gratis nu-l ia nimeni”, spunea un crescator aflat in prag de faliment. Cei care sunt… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

