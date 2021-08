Vacanţe anulate de italieni, din cauza răspândirii tulpinii Delta August este perioada vacantelor pentru turistii din vestul Europei, insa raspandirea tulpinei indiene, Delta, provoaca ingrijorare, iar numeroase familii au schimbat planurile de concediu. In Italia, sectorul turistic isi revine cu greu, dupa criza provocata de pandemia de coronavirus. Aproape sase milioane de italieni declara ca au anulat deja cel putin una dintre rezervarile facute pentru vacanta programata luna aceasta. Dupa criza provocata de pandemie, turismul cu greu reuseste sa isi revina, potrivit unui sondaj realizat de organizatiile Confturismo – Confcommercio. Cel mai mult se simte… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

