Zeci de mii de elevi revin de luni la scoala in nordul Germaniei, sfirsitul vacantei de vara aducind cu sine un test major in materie de gestionare a pandemiei cu noul coronavirus, relateaza Reuters. Mecklenburg-Pomerania de vest este primul din cele 16 landuri germane unde se incheie vacanta si cei 152.700 de elevi din land sint asteptati la cursuri pentru prima data dupa inchiderea scolilor c