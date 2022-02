Vacanță în Marmaris – atracții de văzut Un oraș deosebit prin peisajele pe care le ofera, Marmaris a impresionat oamenii importanți ai vremurilor – precum Suleyman Magnificul sau Herodot. Situat intr-un golf superb, acest oraș turcesc este flancat de paduri și de munți și poți sa ai acces la el atat cu mașina, cu avionul, cat și cu autocarul. Daca vrei sa vizitezi acest oraș formidabil din Turcia ar fi bine sa o faci atunci cand temperaturile sunt placute, adica in perioada mai-octombrie. In timpul iernii in aceasta zona ploua foarte mult așa ca nu este o perioada favorabila pentru vizitat, in timp ce vara te poți bucura de plajele… Citeste articolul mai departe pe tgjiu.ro…

