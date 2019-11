Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep si-a luat iubitul, pe Toni Iuruc, si au fugit intr-un loc in care nimeni sa nu ii recunoasca si sa se bucure minunile naturii. Dupa postarile de pe retelele de socializare, Simona Halep pare foarte fericita, dar si nerabdatoare sa o ia de la capat, alaturi de Darren Cahill. "S-a…

- Simona Halep (4 WTA, 28 de ani) a intrat in vacanța dupa eliminarea de la Turneul Campioanelor și s-a fotografiat pe o plaja exotica, avand zambetul pe buze, dar nu l-a uitat pe Darren Cahill (54 de ani), antrenorul proaspat revenit in echipa sa. „Se pune praful pe inca un an. Mulțumiri masive echipei…

- Simona Halep, 28 de ani, a incheiat anul 2019 odata cu participarea la Turneul Campioanelor de la Shenzhen (China). La Shenzhen, sportiva de 28 de ani a fost eliminata dupa faza grupele, dupa o victorie, cu Bianca Andreescu și doua jocuri pierdute, cu Elina Svitolina și cu Karolina Pliskova. Astfel,…

- "A fost un meci extrem de dificil, ambele am urmarit mingile, au fost schimburi lungi. Am jucat foarte bine, am stat bine in defensiva și sunt mulțumita de acest lucru. Cu siguranța ma așteptam la meciuri grele, am fost extrem de concentrata de la inceput. Speram sa pot pastra nivelul de joc și asta…

- Simona Halep, locul 5 WTA, va evolua cu ucraineanca Elina Svitolina, locul 8 WTA, detinatoarea trofeului, miercuri, nu inainte de ora 12.30, in etapa a II-a a Grupei Violet a Turneului Campioanelor.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila se menține. Dan Barna gafaie dupa…

- Simona Halep și Bianca Andreescu vor juca pentru prima data una impotriva alteia, astazi, dupa ora 14:00, in Grupa Violet de la Turneul Campioanelor (Shenzen).Simona Halep (28 de ani, 5 WTA) și canadianca Bianca Andreescu (19 ani, 4 WTA) vor evolua dupa partida dintre Karolina Pliskova și Elina Svitolina.Aceasta…

- Simona Halep a fost prezenta vineri la ședința foto care are loc inainte de Turneul Campioanelor și a reușit sa atraga toate privirile. "Este mereu ceva special sa fiu aici. Este a șasea oara și sper ca de aceasta data sa am evoluții mai bune decat la ultimele ediții și sa ma bucur mai mult…

- Simona Halep si Bianca Andreescu, campioanele de la Wimbledon si US Open, li s-au alaturat primelor doua sportive calificate pentru intrecerea de la Shenzhen, Ashleigh Barty si Karolina Pliskova. Turneul Campioanelor, programat in perioada 27 octombrie – 3 noiembrie 2019, pune la bataie cel mai mare…