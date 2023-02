Stiri pe aceeasi tema

- Interesul romanilor pentru asigurarile de locuințe a crescut semnificativ ca urmare a evenimentelor seismice din ultima perioada, arata o noua analiza realizata de UNSAR - Uniunea Naționala a Societaților de Asigurare și Reasigurare din Romania.

- Directoarea Școlii Gimnaziale nr.1 din Suceava, profesoara Gabriela Mihai, considera ca botezarea vacanței din februarie reprezinta un afront adus majoritații elevilor din Romania. Intr-o intervenție telefonica la Radio Top, directoarea a declarat: „Schiul este un sport elitist și eu nu spun ca nu trebuie…

- Pentru prima data anul acesta, o cantitate mare de praf saharian a fost descoperita in Europa. Particulele ar putea sa ajunga in estul si in centrul continentului nostru in urmatoarele zile. Potrivit anunțului Serviciului European Copernicus de monitorizare a atmosferei, prezenta prafului saharian ar…

- Numarul total al copiilor din Romania care aveau ambii parinti plecati la munca in strainatate era, la finele lunii iunie 2022, de 12.706, cu 760 mai multi comparativ cu situatia din martie, conform datelor centralizate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANPDCA).…

- Unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori de succes din Republica Moldova, Ceslav Ciuhrii, a vorbit intr-un interviu pentru emisiunea lui Dumitru Ciorici, Playground, de ce nu crede in criptovaluta și de ce este importanta educația financiara a copiilor. Ciuhrii considera criptovaluta o idee buna,…

- Interesele URIAȘE ale austriecilor in Romania: Cifra de afaceri a societaților prezente in țara noastra s-a dublat in 10 ani Interesele URIAȘE ale austriecilor in Romania: Cifra de afaceri a societaților prezente in țara noastra s-a dublat in 10 ani Austria a ramas singura țara care se opune aderarii…

- Nu le putem aduce familiile inapoi, dar le putem vindeca sufletul copiilor abandonați. Mii de copii instituționalizați au nevoie de psihoterapie in lupta cu traumele. Ajungem MARI, cel mai mare program educațional in sprijinul copiilor din sistemul de protecție din Romania, da startul campaniei „Suflet…