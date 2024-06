Stiri pe aceeasi tema

- La aproximativ 60 de kilometri de Oradea, in Tarcaia, o familie din Bihor a reusit sa stranga laolalta aproximativ 130 de animale. Cerbi lopatari, bivoli, pasari Emu sau nutrii - sunt doar cateva dintre vietatile pe care cei dornici le pot intalni acolo. Dar si iepuri, porcusori de Guineea, strut…

- Anda Adam a dezvaluit ca se afla in Dubai, in timpul ploilor puternice! Planurile vedetei au fost date peste cap din cauza vremii. Ce a marturisit indragita cantareața, in excusivitate pentru emisiunea Neatza cu Razvan și Dani.

- "Album de familie. Regii si reginele, principii si principesele Romaniei, catalog de colectie la Muzeul National de Istorie a Romaniei catalog de colectie, 354 de pagini, 2023. "Album de familie. Regii si reginele, principii si principesele Romaniei, este un catalog de colectie al Muzeului National…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a afirmat, luni, ca i-a rugat pe expertii care lucreaza la planurile cadru pentru liceu sa existe o aerisire a acestora, deoarece elevii petrec foarte multe ore la scoala. Ea a mentionat ca nu se poate sa existe un plan cadru care inseamna o incarcare suplimentara orara…

- Obtinand castig de cauza in fata Autoritatii Europene pentru Marci, campionatul danez, cunoscut sub numele de Superliga, impiedica marile cluburi sa foloseasca acest nume pentru proiectul lor de liga inchisa europeana. “European Super League Company S.L. a incercat sa isi inregistreze marca in UE,…

- 50 de persoane au fost ranite, iar 13 au ajuns la spital dupa ce aeronava in care se aflau a suferit mai multe turbulențe, pe un zbor de peste 2 ore. Serviciile de urgenta si compania aeriana LATAM au anunțat ca treisprezece pasageri ai unui zbor cu plecare din Sydney, Australia, au fost spitalizati…

