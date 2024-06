Stiri pe aceeasi tema

- Google va dezvolta un centru de date și un hub cloud in Malaezia, in cadrul unei investiții de 2 miliarde de dolari. Masura vine dupa un anunț similar din partea Microsoft, care a declarat ca va investi 2,2 miliarde de dolari in urmatorii patru ani pentru a construi o noua infrastructura cloud in Malaezia.…

- Statele lumii au acumulat datorii de 315.000 miliarde de dolari, potrivit unui raport publicat de Institutul de Finante Internationale (IIF), citat de CNBC. Acest val al datoriilor globale reprezinta cea mai mare, cea mai rapida si mai larga crestere a datoriilor de la al Doilea Razboi Mondial, care…

- Startup-ul pentru inteligenta artificiala al lui Elon Musk, xAI, a atras 6 miliarde de dolari printr-o finantare din seria B, atingand o evaluare de 24 de miliarde de dolari, investitorii pariind mult pe competitori ai unor companii precum OpenAI in cursa pentru dezvoltarea AI, transmite Reuters, potrivit…

- Azerbaidjanul vrea sa imprumute 5 miliarde de dolari de la instituțiile internaționale de credit in urmatorii ani pentru proiecte mari de infrastructura, a declarat ministrul de finanțe pentru Reuters. Forțele azere au recaștigat controlul asupra regiunii muntoase Nagorno-Karabah, unde etnicii armeni…

- Știre extraordinara pentru Ucraina și pentru intreaga lume care inca pune preț pe valorile democrației. Camera Reprezentanților a votat, cu majoritate confortabila, ajutorul militar pentru Ucraina. 61 de miliarde dolari vor pleca foarte curand spre țara care se afla in conflict direct cu ambițiile imperialiste…

- Compania dezvolta mai multe vaccinuri noi, inclusiv pentru cancer si virusul sincitial respirator (RSV), ceea ce duce la cheltuieli mari pentru cercetare si dezvoltare. Finantarea va reduce cheltuielile de cercetare si dezvoltare, desi Moderna a spus ca inca intentioneaza sa cheltuie aproximativ 4,5…

- Rezervele valutare ale Chinei au crescut in mod surprinzator in luna februarie, arata datele oficiale publicate joi chiar daca dolarul american s-a apreciat in raport cu alte valute importante, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Administratia de Stat pentru Schimb Valutar (SAFE), entitatea responsabila…

- Decizia in cazul Roșia Montana va fi pronunțata vineri de instanța arbitrara internaționala, in urma careia ar putea fi decisa o strategie de negociere. Romania risca sa plateasca depagubiri de miliarde de euro.