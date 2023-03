Vacanța de primăvară, înlocuită cu cea de Paște. Modificări importante în CALENDAR an școlar 2023-2024, anunțate de minister Vacanța de primavara, inlocuita cu cea de Paște. Modificari importante in CALENDAR an școlar 2023-2024, anunțate de minister Ministerul Educației a anunțat modificarea structurii anului școlar 2023-2024. Potrivit sursei citate, vacanța de primavara din anul 2024 va include perioada sarbatorilor pascale. In calendarul facut public de minister nu mai apare vacanța de primavara, inițial programata in perioada 13 – 21 aprilie 2024. Este menționata vacanța in perioada 27 aprilie – 7 mai. ”Ministrul […] Citește Vacanța de primavara, inlocuita cu cea de Paște. Modificari importante in CALENDAR an școlar… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a rezolvat problema legata de vacanța de Paște din calendarul anului școlar 2023 – 2024. Astfel, a fost desființata vacanța de primavara stabilita inițial intre 13 și 21 aprilie, propusa și anunțata drept „avizata” cu partenerii de dialog social. Calendarul anului școlar anunțat…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a semnat ordinul privind structura anului scolar 2023-2024, care prevede ca vacanta de primavara din anul 2024 va include perioada Sarbatorilor Pascale. Decizia vine dupa ce inițial Deca anunțase ca vacanța de Paște va fi separata. Decizia ei a fost amplu criticata de…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a semnat ordinul privind structura anului scolar 2023-2024, care prevede ca vacanta de primavara din anul 2024 va include perioada Sarbatorilor Pascale. ‘Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a semnat ordinul privind structura anului scolar 2023-2024. A fost integrata propunerea…

- Ministerul Educației a anunțat ca structura anului școlar 2023-2024 a fost modificata in cadrul Comisiei de dialog social, astfel ca elevii vor avea vacanța de Paște: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Ministerul Educației a modificat calendarul anului școlar 2023-2024. Vacanța de primavara a fost mutata de Paște, vacanța mobila se poate lua și in martie, iar inceputul și finalul cursurilor raman pe 11 septembrie și 21 iunie.

- OFICIAL| Calendarul anului școlar 2023-2024: Cand incep cursurile și pe cand a fost mutata vacanța de primavara Calendarul anului școlar 2023-2024: Cand incep cursurile și pe cand a fost mutata vacanța de primavara Calendarul anului școlar 2023-2024 a fost avizat de Ministerul Educației dupa o ședința…

- In structura anului școlar viitor, 2023-2024, lansata in dezbatere publica de Ministerul Educației vineri, 27 ianuarie, vacanța de Paști din luna aprilie nu cuprinde nici Paștele Catolic, nici Paștele Ortodox, fiind pusa la mijlocul unei perioade de peste o luna distanța intre cele doua sarbatori. Structura…

- Cand va fi vacanța de primavara pentru elevi, in 2023. Zilele libere și noutațile din anul școlar Vacanța de primavara 2023: Elevii vor avea vacanța de primavara in perioada sarbatorii Paștelui. Vor fi 12 zile libere, in perioada 7-18 aprilie. Pana atunci, elevii sunt la cursuri, pana in 17 februarie,…