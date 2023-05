Sindicatele din penitenciare ies in strada și someaza PSD și PNL sa nu taie salariile bugetarilor. Va veți sinucide electoral! Daca PSD și PNL dau afara bugetarii, AUR va exploda in sondaje. Din cauza informațiilor aparute in spațiul public legate de taieri salariale și concedieri, Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor (FSANP) ia in calcul ca, incepand cu luna mai 2023, sa declanșeze acțiuni de protest in fața Guvernului și ministerelor de resort, pe perioada nedeterminata, care vor culmina cu blocarea activitaților penitenciarelor, informeaza fsanp.ro.

