„Vă stimez și îmi e dor de-o plimbare prin Sector” 1. La parada pride din Toronto, gingașa comunitate a defilat in pajura goala. Cateva mii de cetațeni cu toate cusururile la vedere. E clar: ca sa fii in trend, ca sa fii destupat la minte, trebuie sa fii destupat și la ochiul de curca. Iar poliția i-a certat pe parinții care au avut indrazneala sa […] The post "Va stimez și imi e dor de-o plimbare prin Sector" first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O spalatorie auto din Bucuresti, acuzata ca deversa ulei in canalizare, a fost amendata cu 60.000 de lei de catre comisarii Garzii de Mediu. ”Urmare a unei sesizari primita la Comisariatul Municipiului Bucuresti al Garzii Nationale de Mediu in legatura cu deversarea de ulei in canalizare de catre o…

- Regele Charles al III-lea a facut, sambata, o plimbare in natura, in imprejurimile satului Valea Zalanului, si a discutat cu localnicii, care i-au oferit produse traditionale, dar si cu turistii aflati in zona, noteaza news.ro.Regele Charles al III-lea, care petrece cateva zile la proprietatea sa…

- Un tanar de 20 de ani s-a suit intr-o locomotiva stationata și a plecat cu ea la plimbare. Incidentul s-a petrecut miercuri dupa-amiaza, in stația Medgidia, iar locomotiva implicata aparține companiei Grup Feroviar Roman. Tanarul a fost reținut pentru 24 de ore.

- ”Imobilul din B-dul Schitu Magureanu, nr. 1, Sector 5, Bucuresti, care adaposteste Teatrul Bulandra, va fi consolidat si restaurat cu finantare din PNRR Componenta 5 – Valul Renovarii. Proiectul, depus de UAT Municipiul Bucuresti prin Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic…

- Poliția canadiana investigheaza un jaf comis in Aeroportul Internațional Pearson din Toronto in urma caruia hoții au furat aur și alte bunuri in valoare de 15 milioane de dolari, informeaza BBC.

- Un tanar de 35 de ani, din localitatea Gheboieni, a ajuns in vizorul Poliției dupa ce a fost depistat beat la volan. Cazul a fost inregistrat, vineri seara, pe DN 72A, pe raza localitații Voinești, de pe Valea Damboviței. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost supus testarii cu aparatul…

- Politistii de la DGPM Bucuresti, Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice – Sector 6, au pus in executare trei mandate de percheziție domiciliara, in județul Hunedoara, la locuințele unor persoane banuite de savarșirea infracțiunilor de contrabanda și contrafacere. Controale au fost si la…

- Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova va fi adversara romancei Sorana Cirstea in semifinalele turneului WTA 1.000 de la Miami. Kvitova (33 ani), numarul 12 mondial si dubla campioana la Wimbledon (2011, 2014), s-a calificat joi in penultimul act dupa ce a dispus in trei seturi, 6-4, 3-6, 6-3, de rusoaica…