„Vă rugăm să evitați zona și să închideți toate ușile și ferestrele”. Incendiu violent lângă metrou, la Londra Un incendiu uriaș a izbucnit luni in langa o stație de metrou din Londra, iar fumul gros a invadat capitala Angliei. Zece autospeciale și aproximativ 70 de pompieri au sosit la fața locului pentru a stinge focul. Potrivit standard.co.uk ., sub arcurile caii ferate, trei unitați comerciale, patru mașini și o cabina telefonica au luat foc in incident, a confirmat Brigada de Pompieri din Londra. Pompierii i-au indemnat pe londonezi sa evite zona in timp ce la fața locului au participat echipaje de urgența. Aceștia au scris pe Twitter: „Zece mașini de pompieri și aproximativ 70 de pompieri participa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

