Stiri pe aceeasi tema

- Impasul politic generat de Brexit ar putea intra într-o noua etapa dupa adoptarea de catre Parlamentul Marii Britanii a proiectului de Acord privind retragerea din Uniunea Europeana propus de premierul Boris Johnson, potrivit Mediafax.Dupa victoria în scrutinul parlamentar anticipat…

- Guvernul de la Londra a anuntat luni ca isi va 'respecta obligatiile juridice'' si va desemna un comisar care va face parte din viitoarea Comisie Europeana condusa de Ursula von der Leyen, relateaza marti euractiv.com potrivit Agerpres. ''Regatul Unit isi va respecta obligatia sa juridica si reprezentantii…

- Parlamentul britanic a amanat sambata dezbaterea acordului pentru Brexit la care au ajuns saptamana trecuta Londra si Bruxellesul.Prim-ministrul britanic Boris Johnson se opune unei noi amanari, insa a fost obligat legal de votul parlamentului sa solicite Uniunii Europene o noua prelungire…

- Negociatorul sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat joi pentru AFP ca a fost însarcinat sa lanseze negocierea noii relatii comerciale cu Londra dupa Brexit daca acordul este aprobat de parlamentul britanic, relateaza Agerpres, citând AFP. "Dna (Ursula) von der Leyen…

- Ce și-au promis reciproc UE și Marea Britanie, dupa ce au ajuns la un acord pe Brexit. In ce condiții iese Regatul din blocul comunitar Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a salutat joi acordul ''just si rezonabil'' privind iesirea Regatului Unit din blocul…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a salutat joi acordul ''just si rezonabil'' privind iesirea Regatului Unit din blocul comunitar, convenit de Londra si UE, transmite AFP. ''Am obtinut un rezultat just si rezonabil care corespunde principiilor…

- Sperantele in ajungerea la un acord intre Londra si Bruxelles au sporit in urma intalnirii intre premierii britanic si irlandez, citeaza Agerpres. In absenta convenirii unui acord pana la 19 octombrie, o lege adoptata in septembrie il obliga sa solicite o amanare de trei luni a Brexitului…

- Emmanuel Macron, președintele Franței, i-a spus lui Boris Johnson, premierul Marii Britanii, ca Uniunea Europeana va decide pana la sfarșitul acestei saptamani daca va accepta un acord pentru Brexit așa cum a fost propus de catre Londra. In timpul unei discuții telefonice purtate in acest weekend cu…