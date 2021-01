Vaccinarea anti covid 19 la Tulcea. Cati militari s-au vaccinat pana ieri

Pana ieri, 30.01.2021au fost vaccinate in centru cu prima doza 1243 de persoane. In plus, prin echipa mobila din Centrul pentru vaccinare de la Sala Dan Pohariu s au vaccinat un numar de 103 persoane dializate. De asemenea, pana ieri au fost vaccinati 54… [citeste mai departe]