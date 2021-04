Vă mai amintiți de Papa Jr., vedeta muzicii anilor 2000? Pe atunci vindea muzică, azi vinde carne cu TIR-urile/ Exclusiv Va mai amintiți de Papa Jr., vedeta muzicii anilor 2000? Fostul muzician ce a lansat melodii și astazi difuzate precum ”Ploaia” ori ”Ai sa-nțelegi” este directorul uneia dintre cele mai mari cooperative zootehnice de pe piața romaneasca. Deși vedetelor muzicii le e greu sa se desparta de privilegiile unei astfel de vieți, mereu in atenția tuturor, Papa Junior, pe numele sau Cristian Tocanel, a avut motive serioase sa faca acesta schimbare profesionala radicala. Muzicianul nu regreta, a ajuns in fruntea unor firme de producție și distribuție de carne cu cifre de afaceri astronomice. Ion Țiriac… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

