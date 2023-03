Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Maia Sandu a remarcat sprijinul Ucrainei pentru razboiul total al Rusiei și a declarat ca moldovenii ar trebui sa știe cine „sunt prietenii noștri și cine sunt dușmanii noștri”. Sandu a facut aceste declarații intr-un interviu acordat vineri la Moldova 1 „Moldovenii nu au fost și nu vor fi…

- Pianistul și compozitorul Bogdan Ota este artistul roman cu una din cele mai spectaculoase evoluții naționale și internaționale. Un nume sonor in industria muzicala contemporana, Bogdan a vandut peste 30.000 de albume și a concertat in Europa, Australia și Statele Unite ale Americii. Odata reintors…

- ”Este un caz obișnuit, chiar daca apare acum spectaculos, are parte de mai multa atenție. Se refolosesc materiale sanitare de unica folosința și pe alte proceduri. (...) In anul 2018, o ancheta (jurnalistica n.R.) arata faptul ca pentru o operație de cataracta, in trei spitale mari din Romania se refoloseau…

- ”Este un caz obișnuit, chiar daca apare acum spectaculos, are parte de mai multa atenție. Se refolosesc materiale sanitare de unica folosința și pe alte proceduri. (...) In anul 2018, o ancheta (jurnalistica n.R.) arata faptul ca pentru o operație de cataracta, in trei spitale mari din Romania se refoloseau…

- ”Este un caz obișnuit, chiar daca apare acum spectaculos, are parte de mai multa atenție. Se refolosesc materiale sanitare de unica folosința și pe alte proceduri. (...) In anul 2018, o ancheta (jurnalistica n.R.) arata faptul ca pentru o operație de cataracta, in trei spitale mari din Romania se…

- Peste 10 000 de spectatori au urmarit Cupa Mondiala de Sarituri cu Schiurile la Rașnov. Imagini spectaculoase de pe partia cu nocturna! La Cupa Mondiala de Sarituri cu Schiurile (FIS Ski Jumping World Cup), ce s-a desfașurat intre 16 și 19 februarie la, au participat sportivi din 17 țari: Austria, Bulgaria,…

- „Am divorțat acum 11 ani și m-am recasatorit in 2019. Viața m-a adus inapoi de la Brașov la Targu Lapuș. Acum lucrez la Electrica Baia Mare, sucursala Targu Lapuș. Supraveghez treburile la o stație electrica, sa aiba oamenii curent. Daca sunt probleme, le rezolv. Lucrez 24 de ore cu 48. In zilele libere…

- In Olanda, masura intra in vigoare incepand de marți, 10 ianuarie, si urmeaza recomandarile Uniunii Europene.„Cred ca este important sa implementam masuri de calatorie in cadrul luptei impotriva COVID-19 la nivel european”, a afirmat ministrul olandez al Sanatatii, Ernst Kuipers, intr-un comunicat de…