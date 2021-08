Vă mai amintiți de episodul acesta cu premierul României? Florin Cițu vorbea in urma cu doar cateva luni despre onoare, dupa evacuarea forțata de la Spitalul Foisor, spunand ca așteapta demisii, din ”onoare”. „Sa vedem daca mai exista onoare in Romania”, zicea Cițu atunci. Desigur, se referea la alții. Insa, acum refuza sa faca el insuși același lucru, dupa ce s-a aflat ca a fost condamnat in SUA pentru alcool la volan. Atitudinea premierului este taxata de adversarii politici. „Onoare si Oroare E duminica, dar tot duminica a fost si in 11 aprilie 2021 cand – in urma evacuarii forțate a pacienților de la Spitalul Foisor – premierul Cițu lasa de ințeles… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

