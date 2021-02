In prezent, Catalina Mustața traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de profesorul Mihai Avram, muzician și profesor roman stabilit in America, Texas. Mai exact, actualul sau soț i-a fost profesor actriței in liceu, totodata diriginte. Profesor dar și muzician (a activat ca chitarist in multe formații rock, blues in țara), Mihai Avram a reintalnit-o pe Catalina cu ocazia aniversarii a 20 de ani de la terminarea liceului. Actrița s-a maritat cu acesta pe 14 martie 2016 și, ulterior s-a mutat in Statele Unite, alegand sa-și traiasca in discreție aceasta a doua casnicie. Soțul sau locuiește…