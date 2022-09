Super-taifunul Noru se indreapta duminica spre Filipine, unde ar urma sa loveasca insula Luzon, potrivit autoritaților. Locuitorii din municipalitațile din provinciile Quezon și Aurora au fost evacuați. Insoțit de vanturi de 185 km/h, acest taifun este cel mai puternic inregistrat in Filipine in acest an. Schimbarile climatice: mai multe taifunuri Acesta ar urma sa atinga […] The post Va lovi orașele cu 205 km/h. Super-taifunul Noru se dezlanțuie - VIDEO first appeared on Ziarul National .