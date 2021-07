Va fi reconstituită, în premieră, vizita lui Iancu de Hunedoara la Mediaş Vizita la Medias din 1443 a voievodului Transilvaniei de atunci, Iancu Corvin de Hunedoara va fi reconstituita, pentru prima data, in timpul festivalului medieval din acest municipiu. “Punctul culminant al festivalului este programat sambata, 10 iulie, la ora 19,30, cand va avea loc prezentarea oficiala a tuturor participantilor, urmata de o reconstituire istorica a vizitei efectuate la Medias in anul 1443 de catre voievodul Transilvaniei, Iancu Corvin de Hunedoara. Astfel, spectatorii vor urmari prezentarea noilor care de lupta, intrecerile cavaleresti calare si pedestru, dar si premierea celor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parintele Episcop Mihail al Australiei și Noii Zeelande (foto) a oficiat marți Sfanta Liturghie la hramul Catedralei Episcopale din Melbourne. Biserica a fost construita intre anii 1865-1867 de Biserica Catolica. Din 1972, a devenit biserica parohiei romanești „Sf. Ap. Petru și Pavel” și a fost cumparata…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti, avertizari Cod galben de inundatii, valabile in urmatoarele ore pe rauri din Transilvania si Crisana. Potrivit hidrologilor, pana la ora 12:00, vor fi torenti, paraie, viituri rapide, cresteri de debite si de niveluri,…

- Pensia medie a crescut cu 16%, in primul trimestru al acestui an, comparativ cu aceeași perioada din 2020, arata Institutul Național de Statistica. Pe de alta parte, comparativ cu trimestrul I al anului precedent, numarul mediu de pensionari a scazut cu 34.000 de persoane, iar cel al categoriei aparținand…

- O eclipsa partiala de Soare, cu acoperire foarte mica a discului solar, se va produce pe 10 iunie și va fi vizibila in jumatatea de nord a tarii. Joi, in jurul orei 13:00, ea va putea fi vazuta cel mai bine din Bihor si Satu Mare, apoi treptat va deveni vizibila și in Banat, Transilvania și Moldova.…

- Unul dintre cei mai apropiați lideri liberali din Transilvania de Ludovic Orban a schimbat oarecum, surprinzator, barca și il susține pentru șefia PNL pe premierul Florin Cițu. Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, a devenit dupa formarea cabinetului Cițu unul dintre cei mai vehemenți critici ai lui…

- Centrul Romaniei este vizat de un cod galben de vreme rea. In vestul țarii și la munte este valabil un cod portocaliu de ploi. Meteorologii au emis pentru vestul țarii și pentru zona montana un cod portocaliu de ploi puternice, valabil din aceasta dupa-amiaza pana vineri dimineața. In partea centrala…

- Vicepresedintele CNCAV, Andrei Baciu, anunța ca 105 operatori economici au demarat vaccinarea anti-coronavirus la sediile proprii. Deja au fost imunizate peste 5.000 de persoane. „Sunt si judete unde aceasta activitate inca nu a demarat si as profita de ocazie pentru a incuraja aceasta activitate”,…

- Ministerul Transporturilor, prin Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, taie panglica pentru numai 24 km de autostrada in acest an. Oficialii din Transporturi și CNAIR se intrec in anunțuri privind semnarea contractelor pentru mai multe studii de fezabilitate, construcția unor…