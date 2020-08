CHIȘINAU, 2 aug - Sputnik. Traficul rutier pe strazile Ion Neculce și Ștefan Neaga va fi suspendat parțial. Va fi interzisa circulația incepand cu data de 2 august și pana in data de 19 octombrie. Restricțiile vor fi impuse in legatura cu executarea lucrarilor de reabilitare a apeductului. © Public Domain / Serhio / O alee din parcDoar 11 gherete vor ramana in parcul ”Valea Trandafirilor”: Celelalte vor fi inlaturate

Potrivit reprezentanților primariei Chișinau, in zona vor fi instalate indicatoare rutiere, va fi inlaturat asfaltul deteriorat, vor fi astupate sapaturile cu nisip umed,…