Va fi hirotonit noul Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Nichifor Botoșăneanul Acest post de Episcop-vicar era vacant dupa ce, anul trecut, Preasfințitul Parinte Calinic Botoșaneanul a fost ales și intronizat Arhiepiscop al Sucevei și Radauților. Vorbim, așadar, despre un eveniment rar, un moment istoric. In Catedrala Mitropolitana din Iași, precedenta hirotonie de episcop savarșita a fost tocmai cea a Preasfințitului Calinic Botoșaneanul, in urma cu 30 de ani, pe 25 martie 1991. Hirotonia unui episcop (sau arhiereu) debuteaza cu ceea ce se numește slujba de ipopsifiere, slujba care va avea loc astazi. Ipopsifiu este cel „ales, propus sau desemnat pentru arhierie” de catre… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 07 martie 2021, este o zi importanta pentru Biserica Ortodoxa Romana. Vor fi hirotoniți doi ierarhi: un vicar pentru Arhiepiscopia Iașilor și unul pentru Episcopia Devei și Hunedoarei, anunța basilica.ro. Funcția noului ierarh de la Iași – Nichifor Botoșaneanul va fi de episcop vicar,…

- FCSB a ieșit victorioasa din meciul cu FC Botoșani, 2-0. iar la finalul partidei, Mihai Stoica a avut o reacție dura la adresa contestatarilor. Managerul de la FCSB a postat un mesaj acid pe facebook, dupa miezul nopții. Oficialul echipei roș-albastre s-a aratat deranjat de suspiciunile de blat la meciul…

- Arhimandritul Nestor Dinculeana a fost ales Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei si a vorbit, in fața Sfantului Sinod, despre datoria slujitorilor Bisericii fata de pastoritii lor. Pentru inceput, el si-a manifestat „smerita recunoștința și fagaduința de neostenita lucrare intru…

- Gheața depusa pe liniile electrice aeriene, dar și copacii cazuți peste acestea, au provocat numeroase avarii in retelele de distributie din județele Bacau, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui, in special in zonele rurale. De ieri, echipele de interventie ale companiei noastre si ale contractorilor…

- Cadavrul unui barbat declarat disparut a fost descoperit pe 8 ianuarie in pivnița unui pavilion, in Franța. Se vehiculeaza ipoteza unei reglari de conturi in comunitatea moldoveneasca. Autoritațile franceze sunt in legatura cu consulatul R. Moldova pentru a identifica victima, scrie leparisien.fr .

- FC Argeș a inceput in aceasta saptamana perioada de pregatire centralizata din aceasta iarna. Echipa alb-violeta se pregatește in cantonament la Mogoșoaia. Alb-violeții se vor antrena la baza de pregatire a FRF pana pe 12 ianuarie, urmand ca apoi sa plece in Moldova pentru meciul cu FC Botoșani, din…

- Dezvoltarea Moldovei se face legandu-ne esential de Vest, de piata europeana de unde vin majoritatea investitorilor si unde vor fi trimise majoritatea marfurilor. Este singura varianta care scoate din izolare intreaga regiune, iar Autostrada A8 are calitatea de a traversa median Moldova, oferind acces…