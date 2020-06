Vă era dor de Viorica Dăncilă? Cum revine pe scena politică Intr-o postare pe pagina personala de facebook, Viorica Dancila a vrut sa clarifice faptul ca a susținut intotdeauna o „justiție independenta”. "Aș vrea sa fie foarte clar pentru președintele Iohannis, dar și pentru alți politicieni care exista in special ca sa atace și sa critice: ca prim-ministru al Romaniei, am susținut o justiție independenta. Guvernul pe care l-am condus nu a dat ordonanțe de urgența in domeniul justiției. Eu personal nu am intervenit niciodata in justiție pentru ca am considerat și consider important ca Romania sa aiba o justiție libera de influențe politice. Am susținut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

