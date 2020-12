Uzatu s-a încoronat cu vechea baroneasã (sic!) | PAMFLET Baronul si baroneasa de Vaslui au fost reincoronati. Mandri nevoie mare, membrii familiei princiare au pasit ca adevarati suverani pe pamantul sfant al Vasluiului in adulatiile poporului pesedist, care a considerat ca inca la noi in judet restauratia nu a fost desavarsita si mai necesita inca patru ani pentru a fi desavarsita. Intre timp, din Articolul Uzatu s-a incoronat cu vechea baroneasa (sic!) | PAMFLET apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Familia Buzatu in aceasta campanie electorala ne-a oferit paine si circ. Am trait cu impresia ca doar noi, jurnalistii, facem circ, dar iata ca am fost intrecuti. Distinsa baroneasa, Gabi Cretu, a dansat, asa mai discret din buric pentru niste voturi, precum o facea Titi Constantinescu, in campania…

- CAMPANIE…Vin alegerile parlamentare si vasluienii au de dat din nou girul unor persoane care sa ii reprezinte in Legislativul tarii! Si aproape ca nu e candidat, care sa nu pomeneasca, unii doar pentru impresie electorala, altii poate chiar cu sinceritate, de faptul ca ar vrea sa lupte din scaunul de…

- INEDIT… Un vasluian ingenios, satul sa plateasca bani multi pentru caratul moluzului din apartament, a gasit o solutie mai ingenioasa pentru a-i sari pe soferii hrapareti, proprietari de masini de transport marfa . A tocmit un carutas care a tras atelajul „regulamentar” la scara blocului pentru a fi…

- Uzatu nu a avut un weekend atat de linistit in Delta. In loc de biban a pescuit Covid, iar Ciolanu, seful sau de la Bucuresti, era si cat pe ce sa-l bage in izolare. Noroc ca i-a iesit testul negativ. Partea buna e ca a reusit sa-i mai gaseasca un loc lui Gabi la Senat Articolul In Delta, Uzatu a tras…

- Liga 3 INVINSI… „Blestemul” cu Dante Botosani continua pentru „galben-verzi”! Sporting Juniorul Vaslui a inregistrat o infrangere amara in fata celor de la Dante Botosani, scor 1-2 (1-1), intr-un meci contand pentru etapa a cincea a Ligii 3. Vasluiul a jucat mai bine de 20 de minute cu un om in plus,…

- Juniori SE CAUTA TINERE TALENTE… Stadionul „Municipal” din Vaslui va gazdui, duminica, 4 octombrie, de la ora 10.30, o noua actiune de selectie a Federatiei Romane de Fotbal pentru constituirea lotului national de juniori Under 15 (nascuti in anul 2006). Cei mai buni juniori ai Vasluiului, nascuti in…

- Somuz Falticeni – Sporting Juniorul Vaslui, sambata, 17.00 START… Sporting Juniorul Vaslui debuteaza in Liga 3. Jucatorii s-au retestat de Covid-19 si toti cei sase fotbalisti depistati pozitiv inaintea meciului cu Bucovina Radauti s-au vindecat. DSP Vaslui i-a dat Vasluiului avizul pentru disputarea…

- Un barbat a fost cat pe ce sa fie ranit, joi seara, in timp ce se plimba prin centrul Vasluiului, dupa ce tencuiala de pe Palatul Administrativ a inceput sa cada. Daca mai facea cațiva pași, placa de peste doua kilograme, desprinsa de pe platoul unde se afla ceasul, l-ar fi lovit in plin. Nu Articolul…