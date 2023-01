Utilizatorii WhatsApp pot trimite mesaje chiar dacă internetul este oprit. Funcţia, disponibilă în meniul de setări WhatsApp a lansat o noua actualizare majora pentru a le permite oamenilor sa converseze chiar si pe fondul intreruperii internetului. WhatsApp a anunțat ca a lansat aceasta functie ca raspuns la o serie de inchideri de retele la nivel mondial, inclusiv in Iran. Aceste blocari "neaga drepturile omului si impiedica oamenii sa primeasca ajutor urgent". Noul instrument le permite oamenilor sa ramana online folosind servere proxy, ceea ce le va permite sa ocoleasca tipurile de inchideri sau blocari ale internetului instituite de unele guverne, scrie Mediafax. Compania a precizat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

