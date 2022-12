Utilizarea pesticidelor la nivel mondial a crescut cu 80% din 1990 Utilizarea pesticidelor la nivel mondial a crescut cu 80% din 1990, piața mondiala urmand sa atinga 130 de miliarde de dolari anul viitor, potrivit unui nou Atlas al pesticidelor. Raportul mai spune ca pesticidele sunt responsabile pentru aproximativ 11.000 de decese umane și otravirea a 385 de milioane de oameni in fiecare an, informeaza financialintelligence.ro Utilizarea lor a afectat biodiversitatea, provocand scaderi de aproximativ 30% in populațiile de pasari de camp și fluturi de pașune incepand cu 1990. Aproape una din 10 albine europene sunt acum amenințate cu dispariția din cauza, in… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a declarat, marți, ca Federatia Rusa efectueaza lovituri masive cu rachete asupra diferitelor tinte din Ucraina pentru a „zdrobi” potentialul militar al acestei tari, informeaza agenția rusa de presa Interfax.ru.„Forțele armate ruse efectueaza lovituri masive…

- Irlandezul Paschal Donohoe a fost reales luni la presedintia Eurogrupului, un organism informal care reuneste ministri de finante ai celor 19 tari ce utilizeaza moneda unica euro, a anuntat un comunicat al Consiliului UE, citat de France Presse. Alegerea noului presedinte pentru un mandat de doi ani…

- Germania a economisit in ultimele saptamani mai putin gaz decat multe alte state membre ale Uniunii Europene si nu se incadreaza in angajamentele asumate, conform unor date ale Comisiei Europene consultate vineri de agentia DPA, transmite Agerpres. Desi in luna august Germania a consumat cu 28% mai…

- Comisia Europeana anunța un nou program de adaposturi de urgența pe perioada iernii pentru Ucraina, in timp ce razboiul Rusiei continua sa distruga infrastructura civila. In plus, Comisia Europeana va oferi un ajutor umanitar suplimentar de 175 de milioane de euro pentru a-i sprijini pe cei care au…

- Utilizarea pesticidelor la nivel mondial a crescut cu 80% din 1990, piața mondiala urmand sa atinga 130 de miliarde de dolari anul viitor, potrivit unui nou raport Pesticide Atlas. Chimicalele agricole a redus cu 30% populațiile de pasari și fluturi de camp, potrivit The Guardian . De asemenea, pesticidele…

- ”Comisia saluta adoptarea de catre Consiliu a celui de al optulea pachet de sanctiuni impuse Rusiei ca urmare a agresiunii sale impotriva Ucrainei. Acest pachet – care a fost elaborat in stransa coordonare cu partenerii nostri internationali – raspunde escaladarii continue si razboiului ilegal al Rusiei…

- Miniștrii de finanțe ai UE au ajuns marți (4 octombrie) la un acord privind colectarea a 20 de miliarde de euro de pe piața de carbon a blocului pentru a sprijini tranziția de la energia ruseasca, deschizand calea pentru discuții cu Parlamentul European in vederea finalizarii planului. Acordul de marți…