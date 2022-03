Stiri pe aceeasi tema

- Criptomonedele nu slabesc din efectele sancțiunilor asupra Rusiei, se arata intr-un raport al S&P Global. In opinia noastra, spune agenția de rating, criptomonedele sunt percepute din ce in ce mai mult ca avand valoare de depozit in Rusia, care poate proteja impotriva devalorizarii rublei.…

- Euro a scazut sub nivelul psihologic de 1,1 dolari, marind distanța fața de dolarul american la cel mai inalt nivel din 2020, in contextul in care razboiul din Ucraina a marit cererea pentru active de refugiu, scrie Bloomberg.

- Unele dintre cele mai importante platforme de tranzacționare cu criptomonede din lume continua sa opereze in Rusia, o decizie care ar putea sa slabeasca eforturile Occidentului de a izola Moscova dupa ce armata Rusiei a invadat Ucraina, scrie Reuters.

- „Este atat de important ca MiCA (sau Markets in Crypto Assets) sa fie implementat cat mai repede posibil, astfel incat sa avem un cadru de reglementare in care activele cripto pot fi efectiv capturate”, a spus Christine Lagarde, conform cointelegraph.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Odata intrate in vigoare sancțiunile occidentale impotriva Rusiei, fluxul comercial al Moscovei se va indrepta catre piața din China. Se estimeaza ca o gama mai larga de sancțiuni impotriva Rusiei va aprofunda relațiile comerciale fara dolari dintre Rusia și China, potrivit fostului negociator comercial…

- Serviciul rusesc de transfer electronic KoronaPay a anuntat marti ca a interzis toate tranzactiile cripto, inclusiv tranzactionarea cu criptomonede, dupa ce Banca Centrala a Rusiei a propus interzicerea folosirii si minarii criptomonedelor, transmite Reuters, relateaza Agerpres. Luna trecuta,…

- Vom putea vorbi despre posibila vizita a președintelui Moldovei, Maia Sandu, in Rusia atunci cind pentru aceasta se va forma o agenda semnificativa. Despre acest lucru a declarat ministrul adjunct al Afacerilor Externe al Rusiei, Andrei Rudenko, intr-un interviu exclusiv pentru TASS, transmite Noi.md…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a opus vineri oricarei interventii a Rusiei in relatiile dintre Alianta si Ucraina, refuzand sa excluda o posibila aderare a Kievului, asa cum cere Moscova, relateaza AFP, potrivit Agerpres. ''Relatia NATO cu Ucraina nu poate fi determinata decat…