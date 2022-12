Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 7 decembrie 2022, la ora 03:49:39 (ora locala a Romaniei), s-a produs un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.2, la adancimea de 140km, in zona seismica Vrancea, județul Buzau.Seismul a avut loc in apropierea urmatoarelor orase: 61km E de Brașov, 77km N de Ploiești, 115km S de Bacau, 130km…

- Eurodeputatul Dragoș Benea a reacționat la anunțul desemnarii lui Dorinel Umbrarescu drept caștigator al licitațiilor pentru Autostrada A7 Moldova, sectorul Focșani – Bacau. Europarlamentarul a anunțat ca execuția lucrarilor se va semna in Bacau. „Daca nu vor fi contestații, in decembrie vom semna la…

- Firmele constructorului bacauan Dorinel Umbrarescu au reușit in doar doua luni sa avanseze nesperat de mult pe șantierul Autostrazii A7 Buzau – Focșani. Imaginile lucrarilor sunt vizibile și din sateliți. In doar doua luni de la debutul lucrarilor pe autostrada „Moldovei” A7, firma UMB, deținuta de…

- Autostrada Buzau-Focșani, in lungime de peste 82 de km, va asigura prima legatura rutiera de mare viteza dintre Muntenia și Moldova. Constructorul are la dispoziție 20 de luni pentru finalizarea lucrarilor.

- Lucrarile la autostrada A7 au avansat considerabil pe lotul 4 Buzau – Focșani. Firmele lui Umbrarescu au inceput sa lucreze in ultimele zile din septembrie, iar in aproximativ o luna au capatat un avans considerabil. Lucrarile au inceput in data de 28 septembrie, iar Umbrarescu are la dispoziție 20…

- Constructorul bacauan Dorinel Umbrarescu face senzație cu viteza in care avanseaza pe șantierele unde lucreaza. O filmare facuta pe 4 octombrie, la nici o saptamana dupa ce a adus primele utilaje pe lotul 4 al Autostrazii A7 Buzau – Focșani, arata ritmul in care echipele UMB se țin de treaba. Asocierea…

- Firmele lui Dorinel Umbrarescu au inceput in forța lucrul pe tronsonul Buzau – Focșani al Autostrazii A7. Sursa Articolul VIDEO: Cum arata șantierul autostrazii Buzau – Focșani, construita de Umbrarescu apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! .

- Autostrada Buzau-Focșani, in lungime de peste 82 de km, va asigura prima legatura rutiera de mare viteza dintre Muntenia și Moldova. Constructorul are la dispoziție 20 de luni pentru finalizarea lucrarilor.