USRPLUS acuză: PNL, PSD, UDMR și-au dat mâna pentru votul împotriva transparenței Senatorii PNL, PSD, UDMR au votat, luni, impotriva inițiativei legislative pentru modificarea legii nr. 52/2003 privind transparența decizionala pentru optimizarea participarii cetațenești la procesul de adoptare a proiectelor de acte normative, transmite USR PLUS. „Senatorii PNL, PSD, UDMR au votat astazi impotriva inițiativei legislative pentru modificarea legii nr. 52/2003 privind transparența decizionala pentru optimizarea participarii cetațenești la procesul de adoptare a proiectelor de acte normative. Doar cei 25 de senatori USR PLUS au votat impotriva raportului de respingere,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

