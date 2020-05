Stiri pe aceeasi tema

- Reactia liderului USR vine in contextul in care deputatii au votat in favoarea infiintarii Directiei pentru Investigarea Infractiunilor de Mediu (DNA-ul padurilor). "Victorie pentru mediu! Camera Deputatilor a votat pentru infiintarea Directiei pentru Investigarea Infractiunilor de Mediu (DNA-ul…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege pentru organizarea si functionarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Mediu , o structura in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, specializata in combaterea infractiunilor de mediu. Direcția va fi condusa…

- Liderul USR Dan Barna il ataca dur pe președintele Klaus Iohannis pentru intervenția legata de Ținutul Secuiesc. „Președintele a avut o declaratie din zona Vadim Tudor. A incercat sa joace aceasta carte a populismului deșanțat, folosind o tema naționalista total depașita. Este cel puțin surprinzatoare…

- Liderul USR Dan Barna critica dur mesajul transmis de Klaus Iohannis cu privire la legea autonomiei Ținutului Secuiesc, adoptata in Camera Deputaților tacit și respinsa de Senat in urma cu scurt timp. Dan Barna spune ca mesajul presedintelui Klaus Iohannis fata de proiectul privind autonomia Tinutului…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca parlamentarii partidului pe care il conduce vor depune doua motiuni simple, una la Senat si una la Camera Deputatilor, impotriva ministrilor Finantelor si Agriculturii. "Vom depune doua motiuni simple. Una impotriva ministrului de…

- Votul de investitura pentru Guvernul Florin Citu ar putea fi programat joia viitoare, pe 12 martie. Liderul USR Dan Barna a explicat ca atat PSD cat si PNL asteapta motivarea CCR pe conflictul intre Parlament si Presedinte, la numirea lui Orban premier desemnat. Presedintele USR a declarat, la Digi…

- „Maine (n.r. marți) este CEx. Saptamana viitoare, sunt grupurile parlamentare - Senat și Camera Deputaților - cand vom lua o decizie. Dar se pare ca ei au o majoritate in Parlament pentru a fi asigurat cvorum. (...) In orice caz, este foarte clar pentru toata lumea ca nu vom vota acest Guvern. Sub…

- Ecologistii au protestat astazi, in Piata Victoriei din Bucuresti, sub titlul “Scoateti drujba din padure, adresandu-se demnitarilor romani, dupa ce Comisia Europeana a activat procedura de infringement pentru Romania din cauza taierilor ilegale de paduri. Protestatarii au amintit de proiectul…