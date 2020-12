Stiri pe aceeasi tema

- O noua zi, un nou scandal intre partenerii de guvernare. Dupa disputa dintre Dacian Cioloș și Sorin Cimpeanu, a venit randul deputatului PNL Daniel Gheorghe sa o atace pe Anca Dragu. Proaspata șefa a Senatului a declarat ca va inființa o comisie parlamentara pentru punerea in aplicare a referendumului…

- Copresedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, a declarat ca este nemultumit de faptul ca liberalii l-au desemnat ca ministru al Educatiei pe Sorin Campeanu. Intr-o postare pe Facebok, Ciolos spune, insa, ca Alianta nu s-a putut opune acestei nominalizari pentru ca fiecare dintre partenerii de coalitie a decis…

- Dacian Cioloș, copreședinte USR PLUS, a lansat azi un prim atac in interiorul coaliției de guvernare PNL – UDR PLUS – UDMR, criticand prezența lui Sorin Cimpeanu ca ministru al Educației in guvernul Cițu. Cioloș a lansat atacul dupa ce Cimpeanu, propus de PNL, a trecut de votul comisiilor din Parlament,…

- Co-presedintele USR PLUS Dacian Ciolos afirma ca, la fel ca o mare parte a societatii civile, si el are "o nemultumire cu privire la prezenta lui Sorin Campeanu in Guvern". Florin Cițu nu vrea scandal cu partenerii și a declarat, dupa ce a primit votul de investitura, ca nu știe ce a declarat…

- Liderii PNL, USR PLUS, UDMR - Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Ciolos, Kelemen Hunor - au semnat luni Acordul de guvernare 2020 - 2024, dupa mai bine de o saptamana de negocieri pe programul de guvernare si pe modul de impartire a portofoliilor de ministru, a functiilor de prefect si a celor de secretar…

- ​​Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Cioloș și Kelemen Hunor au semnat luni seara acordul coaliție de guvernare PNL, USR-PLUS și UDMR care îl va propune oficial pe Florin Cîțu premier. Acordul prevede susținerea lui Florin Cîțu premier, a lui Ludovic Orban, președinte al Camerei…

- Liderii PNL, USR PLUS, UDMR – Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Ciolos, Kelemen Hunor – au semnat luni, in prezenta premierului pe care il sustin, Florin Citu, Acordul de guvernare 2020 – 2024. ”Nu vom accepta parlamentari din alte partide in formatiunile noastre”, garanteaza cele trei formatiuni, in…

- Dupa ce s-au ințeles in privința variantei de premier și a imparțirii ministerelor in viitorul guvern, cele trei partide au batut palma pentru un acord de guvernare pentru urmatorii patru ani. Documentul menționeaza clar ințelegerea pe funcții: Florin Cițu - premier, Anca Dragu - șefa Senatului, Ludovic…