- Presedintele USR Timis, Cristian Mos, a anuntat ca sapte membri de partid au fost dati afara pe motiv de traseism politic. Acestia ar fi recurs la fals in declratii in momentul inscrierii in partid. Printre cei exclusli se numara si candidatul USR PLUS la scaunul de primar al comunei Teremia Mare. In…

- 34% din totalul cazurilor de COVID-19 s-au inregistrat, in saptamana 24 – 30 august, in Bucuresti, Iasi, Prahova, Bacau si Brasov, informeaza Agerpres. 28,5% din totalul deceselor cauzate de noul coronavirus au fost inregistrate in Arad, Timis, Bihor, Bucuresti si Suceava. In sapte judete si municipiul…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, sambata, ca 1.189 de cazuri noi de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, au fost inregistrate in Romania in ultimele 24 de ore. Potrivit GCS, pana sambata in Romania au fost confirmate 77.544 de cazuri de persoane infectate…

- Au fost inregistrate in ultimele 24 de ore 1.284 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, din care 66 in Timiș, și 15 decese. Au murit 12 barbați și 3 femei din Argeș, Bacau, Brașov, Buzau, Calarași, Constanța, Gorj, Olt. Romania a ajuns la confirmate 43.678 de cazuri de persoane infectate…

- Mai multe persoane au fost depistate cu COVID-19 in orașul Faget, din județul Timiș, dupa ce localitatea nu s-a mai confruntat cu niciun caz de imbolnavire in ultimele șapte saptamani. „Avem in cursul acestei saptamani cinci persoane confirmate in total și inca o doamna de saptamana trecuta. DSP a facut…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca 34 de persoane au fost raportate in ultimele 24 de ore ca fiind infectate cu coronavirus. De la ultima informare transmisa, la nivel național au fost inregistrate alte 777 noi cazuri de imbolnavire. Pana astazi, 16 iulie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate…

- Grupul de Comunicare Strategica transmite ca pe teritoriul județului Timiș, in ultimele 24 de ore au fost confirmate inca 12 imbolnaviri cu coronavirus. La nivelul intregii țari, numarul celor infectați inregistrați in ultimele 24 de ore este de 614. La nivel național, au fost prelucrate 809.663 de…