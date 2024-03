Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat, joi, la Jurnalul de Seara de la Digi24, ca, avand in vedere ca planul UE este de a interzice comercializarea mașinilor noi cu combustie interna incepand din 2035, Ministerul iși propune ca in fiecare an sa transfere bani de la programul Rabla Clasic catre…

- De exemplu, Guvernul urmeaza ca deblocheze programul de fertilizare in vitro prin asigurarea unor fonduri de 150 de milioane de lei. Acesta fusese blocat de Ministerul Finanțelor din lipsa de bani.De asemenea, indemnizația primita de cei peste 20.000 de veterani de razboi din Romania urmeaza sa fie…

- Datoriile statului catre furnizorii de energie și gaze pentru plata compensarilor de preț in urma mecanismului de plafonare a prețurilor la energie și gaze erau la aproximativ 800 milioane de lei luna trecuta. pentru a mai reduce din nemulțumirea furnizorilor, Ciolacu a anunțat ca Guvernul aproba joi…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura APIA a autorizat in aceasta saptamana plata pentru fermieri in valoare de aproximativ 1,5 miliarde de lei, a anunțat ministrul agriculturii, Florin Barbu, intr-o postare pe Facebook. El a precizat ca banii reprezinta intervențiile de plați directe,…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, joi, ca Guvernul aproba un ajutor de peste 86 de milioane de lei pentru intreprinderile mici si mijlocii. „Acesti bani vor ajuta peste 9.200 de firme romanesti sa isi dezvolte afacerile si sa mentina locurile de munca”, a mai spus seful Executivului.

- Deputatul PNL de Maramureș, Florin-Alexandru Alexe, anunța ca echipa liberala a reușit sa obțina o finanțare record pentru continuarea lucrarilor la barajul Runcu din Maramureș. Astfel, Guvernul va aloca in 2024 suma de 67 milioane lei pentru acest obiectiv. ”Finalizarea Barajului Runcu reprezinta o…

- Milioane de persoane au parte de vești bune! Un vaccin, la care s-a lucrat timp de zeci de ani și care ar putea salva milioane de oameni, a intrat in faza a treia a testelor clinice. Acest vaccin poate ține cancerul la distanța. Iata cu ce noi informați au venit oamenii de știința!

- Guvernul britanic a anuntat duminica lansarea unui program de producere a combustibilului pentru urmatoarea generatie de reactoare nucleare, cu o investitie de 300 de milioane de lire sterline (348 de milioane de euro), noteaza AFP, preluata de Agerpres.