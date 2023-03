USR strânge semnături pentru desființarea pensiilor speciale Problema pensiilor speciale ajunge și in spațiul virtual, unde USR lanseaza o campanie de strangere de semnaturi „pentru a pune presiune pe PSD și PNL sa le elimine”. Campania va fi dublata de una din ușa in ușa și de alta, in plina strada. USR anunța și lansarea unei pagini de internet dedicata strangerii de semnaturi: https://stoppensiispeciale.ro/. In plus, membrii USR vor merge din ușa in ușa și vor fi din nou in strada, in toata țara, pentru a discuta cu oamenii și pentru a strange semnaturi pentru taierea pensiilor speciale. „Avem nevoie de aceasta reforma a pensiilor speciale nu doar ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

