Stiri pe aceeasi tema

- USR îl acuza pe Ludovic Orban ca nu și-a respectat una din promisiunile facute în schimbul voturilor pentru învestirea noului guvern și a încalcat acordul semnat în acest sens trimițând propunerea de comisar european fara consultarea partidelor și dupa audierile din…

- Viorica Dancila a declarat, luni, ca Ludovic Orban ar fi trebuit sa vina cu alte propuneri in locul celor trei miniștri respinși la audierile din comisii. „Ne aflam in fața unei premiere, in sens negativ, prin faptul ca se cere Parlamentului votul de investitura pentru o echipa din care nu…

- Șeful de campanie la prezidențiale al lui Dan Barna, Catalin Drula, îl acuza pe Ludov Orban ca este la limita ”Fake News-ului”, dupa ce liderul PNL a spus ca Klaus Iohannis poate câștiga alegerile din primul tur de scutin. Acesta a argumentat ca, potrivit Constituției, pentru…

- Candidatul propus pentru functia de comisar european din partea Romaniei va fi audiat mai intai in comisiile de specialitate ale Parlamentului, a declarat, ieri, presedintele PNL, Ludovic Orban, subliniind ca liberalii respecta legea si au mai multe posibile propuneri pentru acest post, potrivit Agerpres.…

- "PSD ramane confiscat de Gasca Dragnea - Dancila - Iordache! La ideile lui Iordache (Ordonanta 13, Coduri Penale samd) au impus abuziv un program de vot smecheresc! Evident ca NU se va vota nicio motiune sambata - se va amana pentru luni!", a scris Victor Ponta pe Facebook. "Le-am reamintit…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan o acuza pe Viorica Dancila ca susținerea in continuare a candidaturii Rovanei Plumb pentru Comisia Europeana afecteaza reputația internaționala a Romaniei. ”Pentru pesediști legaturile dintre membrii clanului sunt mai importante decat reputația internaționala a Romaniei.…

- Aflata în vizita în SUA, Viorica Dancila tranmite un mesaj opoziției de la București, susținând, într-o postare pe Facebook, ca moțiunea de cenzura nu va trece. Intervenția premierului vine în contextul în care liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat ca liberalii au…

- "Legea afacerilor europene (373/2013) prevede audierea in Parlamentul național a persoanei propuse de Guvern pentru funcția de comisar. In condițiile in care aceasta audiere nu a avut niciodata loc, nominalizarea doamnei Plumb pentru poziția de comisar ar trebui sa fie nula", a scris Alin Mituta…