- Ludovic Orban a declarat ca alegerile locale nu vor fi amanate pentru anul viitor și daca vom scapa de epidemie la inceputul lunii iulie, atunci alegerile vor putea avea loc in septembrie. In privința parlamentarelor, o varianta ar fi votul prin corespondența sau electronic. „Daca primul val de epidemie…

- El este convins ca se poate asigura o prezenta mare la urne prin introducerea votului prin corespondenta inclusiv in tara sau votul electronic . Ludovic Orban a fost intrebat, joi seara la B1TV daca s-a discutat in Guvern despre amanarea alegerilor locale, dupa alegerile parlamentare. „La nivelul Guvernului,…

- Ludovic Orban a anuntat ca alegerile locale nu vor fi amânate pentru anul viitor și daca vom scapa de epidemie la începutul lunii iulie, atunci alegerile vor putea avea loc în septembrie. În privința parlamentarelor, o varianta ar fi vorul prin corespondența sau electronic, potrivit…

- Ordonanta de urgenta privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale si unele masuri pentru organizarea alegerilor locale din acest an a fost publicata zilele trecute in Monitorul Oficial.

- Primarul Oradie, Ilie Bolojan, unul dintre cei mai puternici primari din PNL, susține amanarea alegerilor locale și considera ca s-ar putea suprapune, in toamna, alegerile locale cu cele parlamentare.Citește și: Profilul mortilor de COVID-19 din Italia: Nicio victima sub 30 de ani, doar trei…

- UDMR propune amanarea alegerilor locale cu șase luni, pana in luna octombrie, considerand ca prioritațile momentului sunt sanatatea populației in contextul pandemiei de coronavirus și salvarea economiei.Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX ca, din…

- Dupa deputatul USR Stelian Ion, care vorbeste despre masura amanarii alegerilor locale, si liberalii constanteni vorbesc pe aceeasi limba. Presedintele PNL Constanta, deputatul Bogdan Hutuca, afirma ca, in acest moment, organizarea alegerilor locale se afla pe ultimul loc printre procuparile organizatiei…

- Fostul presedinte Traian Basescu apreciaza ca partidele de dreapta se indreapta spre un esec la locale, in conditiile in care nu actioneaza pentru realizarea unor aliante care sa contracareze avantajul pe care il are PSD prin organizarea alegerilor intr-un singur tur. "Alegerile locale se apropie vertiginos…