- Blocul National Sindical (BNS) avertizeaza, luni, ca au ramas mai putin de doua luni pana cand Guvernul si Parlamentul trebuie sa adopte noua Lege a dialogului social, cuprinderea anumitor masuri fiind jalon in PNRR. Sindicalistii transmis, de asemenea, ca Romania este pe ultimul loc in europa la numarul…

- Bitcoin a dat startul lumii criptomonedelor moderne in 2009, cand a fost introdus ca un inlocuitor modern, bazat pe internet pentru monedele emise de guvern. Entuziastii Bitcoin asteapta cu nerabdare o zi in care Bitcoin poate fi utilizat la scala larga si la fel de usor ca euro, dolarii si francii…

- Noile tarife la energie electrica propuse pentru cetațeni și firme. Cum vrea Guvernul sa reglementeze prețul la curent, din 2023 Guvernul ar urma sa finalizeze pana la sfarșitul acestei saptamani ordonanța de urgența prin care se va reglementa piața energiei electrice, din 1 ianuarie 2023. Astfel, in…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, este de parere ca Romania ar trebui sa revina la o piata de energie reglementata pe o perioada de timp limitata. Ciolacu a precizat ca statul nu compenseaza ticalosia si a subliniat ca daca Guvernul nu intervenea in luna aprilor, inflatia ajungea la 40 la suta, anunța…

- Președintele Camerei Deputaților susține ca, in Romania ar trebui sa mențina masura subvenției la factura de energie pana in anul 2025. Marcel Ciolacu spune ca așteapta variante oficiale de la Comisia Europeana privind reglementarea in domeniul energiei. El a spus ca este posibil ca de la Comisia Europeana…

- In aceste zile Coaliția la guvernare discuta intens despre reglementarea pieței lemnelor de foc din Romania in condițiile in care prețul gazelor și al energiei a sarit in aer. Guvernul a decis deja plafonarea prețului la 400 lei/ m cub. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Prețul spot la energie electrica din Romania scade continuu de cateva zile, iar azi prețurile au scazut și pe piețele din Europa. Prețul de inchidere al pieței pentru ziua urmatoare (PZU) de energie electrica de la București este, maine, de doar 1.486 de lei/MWh, potrivit datelor…

- “Nu am nicio retinere sa va spun – si sper din tot sufletul ca primul ministru sa nu se supere – ieri am stat impreuna cu dansul, doar noi doi si cu alti specialisti din energie, fiindca ne-am saturat de specialistii de pana acum care ne explicau nu numai cum s-a ajuns aici, dar cum nu avem parghiile…