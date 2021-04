Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremier și copreședinte al USR – PLUS, Dan Barna, a fost pus, miercuri, de premierul Florin Cițu in fața faptului implinit. Cițu l-a chemat pe Barna de urgența la Guvern și l-a anunțat ca i-a transmis președintelui Klaus Iohannis propunerea de revocare din funcție a lui Vlad Voiculescu, in timp…

- Prim-ministrul Florin Cițu de la PNL și vicepremierul USR Dan Barna nu l-ar fi informat și pe Dacian Cioloș, președintele PLUS, partidul care a primit portofoliul Sanatații și l-a propus pe Vlad Voiculescu in funcție, in aceasta dimineața, de decizia de revocare din funcție a ministrului Sanatații. …

- Odata cu anunțul premierului Florin Cițu privind revenirea treptata la viața normala incepand cu data de 1 iunie, reprezentanții Horeca vor sa puna la punct toate condițiile de funcționare a restaurantelor, dramatic afectate de pandemie. Discuțiile se refera la un grad de ocupare intre 30 și 50 % din…

- Ludovic Orban l-a criticat pe premierul Florin Cițu in ședința de azi a liderilor PNL, in privința poziției adoptate pentru certificatul de vaccinare, poziție contrara celei asumate de Klaus Iohannis și țara noastra, la nivel european. „Comunicarea premierului a fost impecabila, cu o singura excepție:…

- Scandal la varful PNL, intre liderii marcanți ai partidului, care il acuza pe premierul Florin Cițu ca a scapat fraiele din Guvern cu privire la miniștrii USR-PLUS, iar in privința șefilor de agenții propuși de PNL…iși face propria evaluare. In ședința Biroului Executiv Național al PNL, mai mulți lideri…

- Președintele PNL Ludovic Orban și premierul Florin Cițu i-au raspuns lui Dan Barna care a declarat la Digi24 ca fiecare partid din coaliția de guvernare iși evalueaza propriii miniștri, iar o decizie privind remanierea unui membru din Cabinet nu va putea fi luata de premier. „Demiterea se face la propunerea…

- Ludovic Orban și Florin Roman, liderul deputaților PNL, au depus un amendament la “Ordonanța austeritații” data de Florin Cițu, prin care acorda 24 de calatorii gratuite studenților. Liderii PNL au declarat, vineri, ca prevederile Ordonanței austeritații, referitoare la anularea gratuitații transportului…

- Premierul Florin Cițu a lipsit, luni, de la ședința coaliției de guvernare, la care s-a dezbatut și bugetul de stat pe 2021. La finalul ședinței, vicepremierul Dan Barna a declarat ca membrii coaliției spera in adoptarea bugetului in Parlament „in prima jumatate a lunii februarie”. Premierul anunțase,…