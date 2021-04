Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele executiv PLUS, Dragos Tudorache, a declarat joi ca ministrii USR PLUS au luat "decizia responsabila" de a participa la sedinta de guvern, avand in vedere ca exista decizii importante pe ordinea de zi, dar ca reprezentantii aliantei nu mai au incredere in premierul Florin Citu. "Nu…

- Presedintele executiv PLUS, Dragos Tudorache, a anuntat ca ministrii USR PLUS au luat „decizia responsabila” de a participa la sedinta de guvern, insa liderii USR PLUS vor sa fie gasita in cadrul coalitiei „o solutie alternativa” la premierul Florin Citu, informeaza Agerpres.Dragos Tudorache sustine…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca pentru liberali nu exista alta solutie politica de guvernare decat actuala coalitie si a subliniat ca USR PLUS trebuie sa faca o noua propunere de ministru al Sanatatii. "Am luat act de decizia domnului prim-ministru Florin Citu de…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, susține ca PNL il susține in continuare pe Florin Cițu in funcția de premier și ca ”este mai importanta pentru Romania buna guvernare decat persoana unui ministru”.

- Este criza politica in Romania, dupa ce premierul Florin Cițu l-a demis pe ministrul Sanatații Vlad Voiculescu. Liderul deputaților USR-PLUS Ionuț Moșteanu a confirmat in fața presei ca ”orice varianta este pe masa”, inclusiv ieșirea de la guvernare. -► Cronologia evenimentelor – LIVE TEXT -► Surse:…

- Demiterea ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, este nejustificata si reprezinta un act de agresiune in coalitie din partea premierului Florin Citu, afirma deputatul USR Ionut Mosteanu. Intrebat daca USR ia in calcul iesirea de la guvernare, el a spus ca aceasta varianta este sustinuta de unii dintre…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a explicat ca liderii coaliției de guvernare și premierul Florin Cițu vor merge la Cotroceni pentru a discuta cu președintele Klaus Iohannis despre Programul Național de Reziliența și Redresare. Citește și: Decizie cu parfum de razboi economic: `scandalul AstraZeneca`…

- Modul de funcționare al Coaliției de guvernare este „un dans in trei” și pe masura ce lucrurile avanseaza este normal ca nu toți din partide sunt 100% de acord, a spus Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR PLUS, despre informațiile privind nemulțumirile lui Florin Cițu. Micile necajeli din…