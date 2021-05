Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doua tentative eșuate, bugetul local al orașului Iași a fost adoptat miercuri. Bugetul a trecut cu ajutorul votului consilierului USR PLUS Cezar Baciu. „Voi vota in conformitate cu juramantul pe care l-am depus in fața cetațenilor municipiului Iași, sunt pentru bugetul municipiului Iași”, a declarat…

- Cezar Baciu a devenit membru al Consiliului Local (CL) dupa la inceputul acestui an. Inginer de profesie, el s-a aflat pe pozitia 11 a listei USRPLUS pentru alegeri. Initial, dupa alegerile din toamna, Baciu a ratat „la mustata" intrarea in CL: ultimul de pe lista USRPLUS care a castigat un mandat fiind…

