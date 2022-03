Stiri pe aceeasi tema

- ”Ne concentram si pe programele operationale. (..) Banii absorbiti de Romania pana in prezent sunt 20,5 miliarde din programele operationale si aproximativ 12,4 miliarde din politica agricola, ceea ce insumeaza cam 33 de miliarde din totalul de 48 de miliarde pe care il avem la dispozitie”, a afirmat…

- Scumpirea petrolului, respectiv a carburantilor in tarile Uniunii Europene a devenit exploziva dupa inceperea razboiului Rusiei in Ucraina. Din Rusia vine mai mult de un sfert din petrolul consumat in UE. Astfel, cea mai mare crestere a pretului mediu al benzinei CO95 in UE a avut loc in saptamana 7…

- Comisia Europeana recomanda ca Romania sa acceseze fonduri din instrumentul REACT-EU, dar și sa propuna o noua linie de finanțare pentru a putea face fața fluxului de refugiați ucraineni. Declarația a fost facuta de Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, la cel de-al 8-lea Forum al Coeziunii…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a explicat, luni, ca reducerea cu 2 miliarde de euro a sumei alocata Romaniei pentru PNRR vine in urma ajustarii, avand in vedere ca Romania a inregistrat o crestere mult mai rapida decat s-a estimat in Planul National de Redresare si Rezilienta, informeaza Agerpres .…

- Președintele PNL, Florin Cițu, ii contrazice pe cei de la PSD, care spuneau ca ar dori o renegociere a PNRR, in special pe tema pensiilor. Cițu a explicat ca este imposibil de renegociat PNRR, pentru ca asta ar insemna sa renegociem intreg proiectul și Romania sa piarda bani. ”Cand am intrat…

- Romania a primit, in cei 15 ani care au trecut de la aderarea la UE, in 2007, cu 44,7 miliarde de euro mai mult decat a contribuit la bugetul Uniunii Europene, releva datele analizate de Profit.ro. Sumele primite de la bugetul UE au ajuns, la finalul lunii decembrie a anului trecut, la 68,75…

- Sambata, 1 ianuarie 2022, marcam 15 ani de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. Cu acest prilej, Klaus Iohannis a declarat ca „am avut recent o dovada concreta a dimensiunii umane a principiului solidaritații, cand celelalte state membre au raspuns prompt apelului autoritaților romane pentru sprijin…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma in mesajul transmis la 15 ani de aderarea Romaniei la UE, ca este fundamental sa constientizam ca apartenenta Romaniei la Uniunea Europeana nu este „un dat”, ci se construieste prin solidaritate, responsabilitate, puterea consensului, respectul pentru ceilalti, dorinta…