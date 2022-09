Stiri pe aceeasi tema

- Președintele social – democrat, Marcel Ciolacu, susține ca va fi adoptata o noua decizie privind plafonarea prețurilor la energia electrica, pana la sfarșitul acestei luni. In plus, considera ca ar trebui adoptate și masuri pe termen mediu, dorin sa fie adoptat un act normativ valabil pana in 2025.…

- ”A fost o decizie luata in coalitie. Nu e vorba neaparat de bani si nu e vorba de majorari. As vrea sa reiau putin, daca imi permiteti, trecutul. Am venit in fata dumneavoastra, am spus ca dam catre zona bugetara doar pentru doua familii ocupationale, sanatate si educatie, si ca pentru celelalte familii…

- Ministrul a fost intrebat la Palatul Victoria despre riscul intrarii Romaniei in recesiune. ”Situatia este complicata inca de la preluarea mandatului actualului Guvern, era complicata si inainte, a devenit si mai complicata mai ales din februarie, cand a aparut si conflictul din Ucraina. Riscuri de…

- „Rata de absorbtie a fondurilor europene de 64,5% plaseaza Romania la un nivel egal cu Germania si foarte aproape de Franta (65%), depasind state membre vechi, precum Belgia (59%), Italia, Spania ori Olanda (fiecare cu putin peste 56%). Procentul reprezinta 22 miliarde euro, bani intrati in tara din…

- Ordonanta de modificare a Codului Fiscal intra, miercuri, in prima lectura in Guvern. Premierul Nicolae Ciuca a declarat in sedinta ca este foarte clar ca avem nevoie de decizii coordonate si discutate la nivelul institutiei guvernamentale si avem nevoie ca solutiile sa poata fi acceptate. ”In ultima…

- ”Problema este un pic mai complicata si nu exista solutii din acestea heirupiste, pe care le dam peste noapte. Problema este ca avem o dinamica a inflatiei cu mult mai mare decat a estimat Banca Centrala, in ultimul an de zile, fiecare estimare a aratat ca inflatia se va tempera, nu a fost asa. Solutia…