- "In permanenta am fost in contact cu toate autoritatile publice, inclusiv cu prefectul care a fost prezent la fata locului de la ora 16. (...) In momentul in care am vazut ca lucrurile incep sa degenereze, ca presiunea este crescuta, am discutat personal cu prefectul si i-am spus ca daca lucrurile…

- Coordonatorul actiunii jandarmilor din Piata Victoriei, maiorul Laurentiu Cazan, a declarat joi, la TVR, ca prefectul Capitalei a fost prezent la fata locului de la ora 16:00, iar ordinul de interventie a fost semnat in jurul orei 20:00. Referitor la faptul ca procurorii militari au reclamat ca nu au…

- Klaus Iohannis i-a cerut ministrului de Interne, Carmen Dan, sa-si asume responsabilitatea pentru modul in care gestionat situatia din timpul protestelor si sa prezinte un raport detaliat privind modul in care fortele de ordine au actionat "si mai ales la ordinul cui". "Presedintele Romaniei,…

- Jandarmii au primit ordin de la prefectul Capitalei sa intervina in forța in Piața Victoriei la ora 23.11, au anunțat, sambata, reprezentanții instituției. Prefectul Capitalei este ​​Speranța Cliseru care a fost numita temporar, prin detașare, in iulie. Speranța Cliseru este cunoscuta ca fiind mana…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane, Marius Militaru, a precizat ca arma furata a apartinut angajatei Jandarmeriei care a fost lovita pe parcursul misiunii. "Structurile MAI au fost mobilizate pentru identificarea persoanelor care au sustras o arma individuala,…

- Jandarmii au primit ordin, vineri seara, de la prefectul Capitalei pentru a interveni în forța în Piața Victoriei, la ora 23.00, anunța reprezentantii institutiei, care au mai precizat ca au fost deschise 8 dosare penale, pâna acum. „S-a actionat în prima…

- Purtatorul de cuvânt al Jandarmeriei Capitalei, Marius Militaru, a anunțat masurile care vor fi luate pentru protestul de mâine, 10 august, din Piața Victoriei, din București.

- "Cat de frica trebuie sa ii fie lui Dragnea de oameni ca sa ordone jandarmilor astfel de interventii agresive, care nu au nicio motivatie? De un an si jumatate, toate manifestatiile anti-PSD au fost civilizate, pasnice. Nimic nu poate justifica interventia in forta, disproportionata, la intimidare…